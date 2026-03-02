La fortuna sorride ancora a Novara: oltre 67mila euro vinti al Lotto. E’ accaduto con l’estrazione di giovedì.

La dea bendata fa nuovamente tappa a Novara. Nell’estrazione di giovedì 26 febbraio il Lotto ha regalato alla città una vincita importante: 67.250 euro finiti nelle tasche di un fortunato giocatore.

A riportare la notizia è Agipronews, che segnala come la giocata vincente sia stata convalidata in una ricevitoria di via Giacomo Battistini. La combinazione fortunata ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna, un mix che ha fatto impennare l’importo finale fino a superare quota 60mila euro.

Altri vincite recenti

Non è la prima volta, in questo inizio di 2026, che Novara e il Novarese si distinguono per vincite legate ai giochi numerici. Dall’inizio dell’anno, infatti, in città sono già stati distribuiti premi per oltre 25mila euro grazie a giocate al SuperEnalotto e al Lotto.

La scia positiva riguarda anche il resto della provincia. A gennaio, a Borgo Ticino, un giocatore ha incassato 20mila euro con il 10eLotto, mentre a Fara Novarese sono stati vinti 8mila euro ancora una volta al SuperEnalotto.

Una serie di colpi che conferma come il 2026 sia iniziato sotto una buona stella per il Novarese. E ora, tra ricevitorie e schedine, in molti guardano già alla prossima estrazione con la speranza che la fortuna scelga ancora queste latitudini.

