Schianto tra un’auto e un mezzo pesante lungo la provinciale

Schianto tra auto e camion nella serata di ieri, mercoledì 9 settembre. E’ accaduto a Prarolo, lungo la strada provinciale 31. Intorno alle 20.25 si sono scontrati un mezzo pesante e un’autovettura, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli.

Al loro arrivo, l’occupante dell’auto si trovava ancora all’interno dell’abitacolo. Poco dopo è però riuscito a uscire autonomamente dal veicolo e, secondo quanto emerso sul posto, appariva in buone condizioni di salute.

L’intervento dei vigili del fuoco

Una volta verificata la situazione, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’automobile e l’intera area interessata dall’incidente, così da evitare ulteriori rischi durante le operazioni di soccorso.

L’intervento si è concentrato soprattutto sulla gestione dei mezzi coinvolti e sulla sicurezza della carreggiata. Non sono state segnalate conseguenze gravi per la persona che viaggiava sull’autovettura.

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Sul posto anche sanitari e polizia

A Prarolo sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno effettuato le verifiche sulle condizioni dell’automobilista. Presenti inoltre gli agenti della radiomobile della polizia per gli accertamenti di competenza.

Resta da ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra l’auto e il mezzo pesante. Gli accertamenti serviranno a chiarire come sia avvenuto l’incidente lungo la provinciale.

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