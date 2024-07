Frontale tra due moto in Francia: muore un 56enne del cuneese. Tragico incidente sul Col du Labouret, il bilancio è di due morti e un ferito grave.

Frontale tra due moto in Francia: muore un 56enne del Cuneese

Due morti e un ferito grave, drammatico il bilancio dopo il grave incidente avvenuto l’altro giorno sul Col du Labouret, presso la località di Beaujeu, nelle Alpi francesi. I due motociclisti, uno cuneese e uno residente in Lombardia, sono morti sul colpo a seguito del frontale. In condizioni gravi anche la donna, compagna del secondo.

La ricostruzione

Fabrizio Arlotto, titolare di una tabaccheria ed edicola a San Defendente di Cervasca, in provincia di Cuneo, e padre di due figlie, era in viaggio con un gruppo di compagni centauri. Secondo la ricostruzione della gendarmerie locale, avrebbe cercato di valutare la fattibilità di sorpassare il camper che lo precedeva, allargando troppo la traiettoria.

Proprio in quel momento, sarebbe però giunta in direzione opposta l’altra moto, causando l’impatto frontale. L’unica sopravvissuta è stata subito trasferita in gravissime condizioni all’ospedale di Marsiglia grazie all’intervento dell’elisoccorso.

Proprio grazie alla sua attività commerciale, Fabrizio era molto conosciuto e stimato nella sua zona, per le doti professionali e soprattutto umane.

