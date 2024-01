Fucilata a Orta, un 59enne in ospedale in codice rosso. Non è chiaro che cosa sia accaduto: indagano i carabinieri.

Fucilata a Orta, un 59enne in ospedale in codice rosso

Una fucilata, un uomo colpito che finisce ricoverato d’urgenza con il codice rosso al pronto soccorso. Un episodio ancora misterioso accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 19 gennaio, a Orta.

Non è infatti ancora chiaro che cosa sia esattamente accaduto. L’unica cosa certa è che un 59enne è finito al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero con ferite da codice rosso. Si trattava della ferita provocata da una fucilata.

Ora l’uomo è fuori pericolo

Nonostante i timori iniziali, nelle ore successive la situazione dell’uomo si è stabilizzata ed è di fatto stato dichiarato fuori pericolo, anche se ovviamente resta ricoverato.

Intanto sono partite le indagini dei carabinieri: sta a loro stabilire la dinamica dei fatti, e se nell’episodio sono state coinvolte altre persone oltre al ferito. E soprattutto se si sia trattato di un incidente o se invece vi fosse la volontà di colpire.

