Fuga di monossido alla messa pasquale, 40 fedeli intossicati. Si è sentito male anche il parroco, il problema è nato da un guasto all’impianto di riscaldamento.

E’ stato un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento a gas a causare difficoltà respiratorie e un inizio di intossicazione a una quarantina di fedeli nella parrocchia di Pont Canavese. L’episodio è avvenuto ieri sera, sabato 30 marzo, intorno alle 21.30, durante le celebrazioni pasquali solenni.

Alcuni dei presenti hanno anche perso i sensi per qualche momento. Probabilmente era quelli più vicini alla zona dove fuoriusciva il monossido.

Anche il parroco si è sentito male

All’interno della chiesa erano presenti circa 70 fedeli, molti dei quali hanno inalato monossido di carbonio a causa di una perdita di gas. Una perdita che, come hanno poi accertato i vigili del fuoco, proveniva dalla caldaia per il riscaldamento. Alcuni dei fedeli sono stati soccorsi sul sagrato della chiesa.

Tra gli intossicati anche il parroco don Aldo Vallero: tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario, per 19 adulti e 6 minori è stato necessario il ricovero.

I ricoverati

Nel dettaglio, 8 adulti e 3 minori sono stati portati all’ospedale di Ivrea; 5 adulti e 3 minori all’ospedale di Cirié; 4 adulti all’ospedale di Chivasso e 2 all’ospedale di Cuorgnè. Come accennato, decine di persone hanno accusato dei mal di testa molto forti, e alcuni degli svenimenti. Ma nessuno per fortuna è in pericolo di vita.

Gli accertamenti del caso sono affidati ai carabinieri della stazione di Pont Canavese.

