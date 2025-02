Fuga di monossido durante la messa, la polizia soccorre i fedeli. E’ accaduto in una chiesa di Biella: proseguite fino a notte le operazioni per rintracciare tutte le persone esposte al veleno.

Fuga di monossido durante la messa, la polizia soccorre i fedeli

L’allarme è partito domenica sera dall’ospedale di Ponderano: i medici hanno riferito alla polizia di aver preso in carico un paziente, un sacerdote, che risultava in stato di intossicazione da monossido di carbonio. A seguito di accertamenti dei vigili del fuoco, è stato appurato che la fuga del gas fosse avvenuta in una chiesta di Biella dove il paziente poche ore prima aveva celebrato una messa con rito ortodosso.

Contattate tutte le persone che avevano partecipato alla funzione

Una volta messa in sicurezza l’aera, la polizia ha iniziato a rintracciare tutti i partecipanti alla celebrazione religiosa. Inizialmente, grazie alle informazioni fornite dal sacerdote, le forze dell’ordine sono riuscite a contattare telefonicamente alcuni dei fedeli che avevano assistito alla funzione. Informati dell’accaduto, sono satti invitati ad andare, quanto prima, in ospedale per gli opportuni accertamenti.

Quindi gli operatori si sono recati in ospedale per prendere contatti personalmente con tutti i soggetti coinvolti, al fine di trovare anche gli altri.

Agenti a casa di chi non rispendeva al telefono. Le operazioni sono proseguite fino a tarda notte

Le operazioni sono proseguite fino a tarda notte e gli agenti si sono recati anche direttamente nelle abitazioni di chi risultava irreperibile telefonicamente. Alla fine la polizia è riuscita ad allertare tutte le persone che avevano partecipato alla messa. Fortunatamente, i fedeli coinvolti sono risultati in buone condizioni di salute e hanno ricevuto le cure mediche necessarie.

