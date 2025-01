Due giovani scout intossicate dal monossido mentre cucinano. Allarme nella casa della parrocchia durante un raduno, altri ragazzi si sono sentiti male.

Due giovani scout intossicate dal monossido mentre cucinano

Preparano la cena nella cucina della casa parrocchiale durante un raduno di scout, ma vengono intossicate dalle esalazioni di monossido di carbonio. Momenti di paura per due giovani scout che l’altro giorno stavano partecipando a un raduno in una casa campeggio di proprietà della parrocchia di Occhieppo Inferione. L’episodio è accaduto a Netro, centro del Biellese.

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, le sfortunate protagoniste sono due adolescenti di 17 e 18 anni. Oltre a loro, altri dieci ragazzi presenti – tra i quali alcuni minorenni – hanno lamentato malesseri.

Stando a quanto ricostruito finora, l’intossicazione potrebbe essere stata provocata da un malfunzionamento verificatosi all’interno della cucina.

LEGGI ANCHE: Donna di Valdilana avvelenata dal monossido mentre scalda il bagno

Trasferite a Torino per il trattamento in camera iperbarica

Scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Biella, che hanno messo in sicurezza l’area e la struttura, posta provvisoriamente sotto sequestro. I pompieri hanno confermato la presenza di monossido e di conseguenza hanno ordinato l’evacuazione di tutta la struttura ricettiva. Sul posto sono anche i carabinieri della stazione di Andorno.

Nel frattempo i sanitari del 118 hanno soccorso le due malcapitate, portate in un primo momento all’ospedale degli Infermi di Ponderano e, successivamente, trasferite a Torino per il trattamento in camera iperbarica. Fortunatamente nessuna delle due era in pericolo di vita.

Accertamenti precauzionali all’ospedale per altri 22 ragazzi

Altri 22 ragazzi presenti al momento dell’intervento di soccorso, o che hanno frequentato gli ambienti nei giorni precedenti, sono stati invitati a recarsi in ospedale per un controllo. In totale 24 ragazzi sono stati sottoposti ai controlli sanitari.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook