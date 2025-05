Addio a Mauro Consolandi, speleologo di Brusnengo morto dopo una caduta in grotta. L’uomo aveva 72 anni: una tragedia avvenuta sotto gli occhi della moglie.

Addio a Mauro Consolandi, speleologo di Brusnengo morto dopo una caduta in grotta

Saranno celenrati nel pomeriggio di oggi, sabato 31 maggio, i funerali di Mauro Consolandi, il 72enne speleologo di Brusnengo tragicamente scomparso la scorsa settimana nella grotta Remeron, a Comerio (Varese), a seguito di una caduta. Alle 15 ci sarà una benedizione nella sala commiato Bonino di Valdengo.

Un esperto speleologo stimato da tutta la comunità

Mauro Consolandi era un punto di riferimento per il Gruppo Speleologico Biellese del Cai. Esperto, appassionato, aveva contribuito in modo significativo alla conoscenza del mondo sotterraneo, realizzando modelli 3D delle cavità carsiche e partecipando attivamente a spedizioni, corsi e congressi, come il recente 23° Congresso Nazionale di Speleologia “La melodia delle grotte”.

«Mauro ha saputo trasmettere la passione per la speleologia a tante persone», lo ricorda commosso Andrea Formagnana, presidente del Cai di Biella. «Ora è il momento di stringersi attorno alla moglie Mirella, nostra consigliera, e al figlio Federico».

L’incidente nella grotta Remeron

La tragedia si è consumata sabato 24 maggio, in una sezione della grotta Remeron non aperta al pubblico. Consolandi, mentre era in escursione con un gruppo di speleologi, è scivolato in un salto verticale di circa 15 metri. Nonostante i tentativi disperati dei compagni e il rapido intervento del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas), per lui non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente è rimasto ferito anche un altro speleologo, di 52 anni.

Sul posto c’era anche la moglie Mirella.

La famiglia ringrazia la comunità speleo

La famiglia Consolandi ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Cnsas, al Cai e a tutta la grande famiglia speleologica per la vicinanza dimostrata in questi giorni di dolore. Numerosi i messaggi di cordoglio ricevuti, che testimoniano quanto Mauro fosse amato e stimato.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook