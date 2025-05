Speleologo biellese precipita in una grotta e muore. Mauro Consolandi aveva 73 anni e da una vita frequentava l’ambiente ipogeo. La tragedia sotto gli occhi della moglie.

Un’escursione speleologica si è trasformata in tragedia. E’ accaduto nella giornata di ieri, sabato 24 maggio, nella grotta Remeron, nel territorio di Comerio in provincia di Varese. Mauro Consolandi, 73 anni, stimato speleologo biellese e storico istruttore del Cai di Biella, ha perso la vita dopo una caduta fatale.

Consolandi, appassionato di grotte fin da giovane, aveva alle spalle una vita passata a viaggiare per lavoro in tutto il mondo, ma il richiamo dell’ambiente ipogeo era sempre rimasto nel suo cuore. Sabato si trovava nella Grotta Remeron insieme a un gruppo partito appositamente da Biella, composto da speleologi e da partecipanti con preparazione di base per affrontare la sfida sotterranea. Al suo fianco c’era anche la moglie.

Un volto di circa 15 metri

La tragedia si è consumata nella sezione della grotta non aperta al pubblico. Consolandi, esperto e attento, è scivolato in corrispondenza del primo pozzo, un salto verticale di circa 15 metri. I compagni hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato vano.

L’allarme è stato dato immediatamente: il gruppo ha raggiunto l’esterno e ha contattato il numero unico di emergenza 112. I tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico sono intervenuti rapidamente, raggiungendo il punto dell’incidente e trasportando all’esterno la salma di Consolandi, consegnandola poi alle autorità giudiziarie per i rilievi di legge.

La comunità speleologica biellese è in lutto per la scomparsa di un uomo che ha saputo trasmettere per decenni la passione e il rispetto per le grotte, formando generazioni di esploratori e speleologi.

