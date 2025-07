Funerale unico per la famiglia distrutta nell’incidente. Domani a Gravellona Toce l’addio alle cinque vittime della tragedia sulla A1.

Si celebrano domani, venerdì 25 luglio, nella chiesa di San Pietro Apostolo a Gravellona Toce, i funerali delle cinque persone che hanno perso la vita nel drammatico incidente avvenuto il 15 luglio scorso all’interno di una galleria dell’autostrada A1, nel tratto tra Firenzuola e Badia, direzione Bologna.

La tragedia ha spezzato una famiglia intera: Carla Stephany Visconti, 39 anni, i suoi genitori Nydia Zoila Albuquerque Basulto (65 anni) e Mauro Visconti (69) sono morti sul colpo. Nei giorni successivi si sono spente anche Silvana Visconti, 37 anni, e la sua bambina Summer, di appena 4 anni. La cerimonia funebre sarà aperta alla cittadinanza e inizierà alle ore 10.

Lutto cittadino a Gravellona Toce

In occasione della giornata dei funerali, il sindaco di Gravellona Toce, Giovanni Morandi, ha proclamato il lutto cittadino.

«Il tragico incidente in cui hanno perso la vita cinque nostri concittadini ci lascia profondamente sgomenti e addolorati. Quando una simile fatalità si porta via un’intera famiglia, siamo tutti travolti da un senso di impotenza. Proclamiamo il lutto cittadino per esprimere la nostra vicinanza alle vittime e ai loro cari».

Lunedì scorso la tragedia

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 15 luglio, intorno alle 14.30. La Fiat Panda su cui viaggiava la famiglia si è fermata improvvisamente sulla corsia di marcia, per motivi ancora da chiarire. In quel momento è sopraggiunto un camion, che ha travolto l’auto.

L’autista del mezzo pesante è risultato negativo all’alcol test. Secondo gli accertamenti iniziali, avrebbe tentato di frenare, ma senza riuscire a evitare l’impatto.

