Morta anche la mamma: famiglia del Cusio cancellata dall’incidente

Una famiglia completamente distrutta in un incidente d’auto: nella giornata di ieri, venerdì 18 luglio, è morta anche Silvana Visconti, l’unica superstite del terribile schianto avvenuto martedì lungo l’autostrada A1, all’interno della galleria di Base tra Firenzuola e Barberino del Mugello.

Sul colpo erano morti il nonno Mauro Visconti (69 anni), la nonna Zoila Basulto (65) e la zia Stephany (38). Mamma Silvana e la figlia Summer (4 anni) erano state portate in ospedale in condizioni gravissime.

La famiglia stava facendo ritorno a casa dopo alcuni giorni di vacanza. Viaggiavano tutti a bordo di una Fiat Panda blu, insieme anche al cane di piccola taglia, che purtroppo non è sopravvissuto all’impatto. Mercoledì era spirata anche la piccola Summer, ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e ieri la sua mamma. La tragedia ha sconvolto la comunità di Gravellona Toce dove la famiglia viveva.

Indagini in corso

La dinamica della tragedia è chiara. La famiglia viaggiava su una Fiat Panda in direzione Bologna, quando si è improvvisamente bloccata in corsia di marcia nel tunnel. Un video di sorveglianza mostrerebbe l’auto ferma per alcuni secondi con le quattro frecce attivate. Diversi automobilisti sarebbero riusciti ad evitarla, ma il camion sopraggiunto poco dopo non avrebbe avuto il tempo necessario per fermarsi: il violento schianto ha distrutto completamente la parte posteriore dell’utilitaria.

Sul caso è stata aperta un’indagine, e il conducente del camion è indagato per omicidio colposo. Sono due le domande a cui cercano di dare una risposta gli inquirenti: perché l’auto si è fermata improvvisamente? E ci sono stati ritardi nell’azione di frenata del camionista? Per avere risposte ci vorranno probilmente delle settimane.

