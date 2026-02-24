Furto in abitazione a Brusnengo: ladri in azione nella notte. I malviventi sono penetrati nell’alloggio passando dal balcone.

Furto in abitazione a Brusnengo: ladri in azione nella notte

Ancora un episodio di furto in abitazione nel Biellese. L’altra notte, a Brusnengo, una famiglia è stata presa di mira da ignoti che sono riusciti a introdursi all’interno dell’appartamento approfittando delle ore notturne.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi avrebbero raggiunto l’alloggio passando dal balcone, riuscendo così ad accedere all’abitazione senza far rumore. Una volta dentro, si sarebbero impossessati di denaro contante custodito in casa, per poi allontanarsi prima che i proprietari potessero accorgersi di quanto stava accadendo.

La segnalazione ai carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia del proprietario e avviato immediatamente gli accertamenti del caso. I militari stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali elementi utili a risalire agli autori del colpo.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sull’esatto ammontare della somma sottratta né su possibili tracce lasciate dai responsabili.

