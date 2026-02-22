Furto in cantina a Valdilana: spariscono frigorifero, olio e collezione di conchiglie. Singolare colpo messo a segno in un’abitazione privata.

Furto in cantina a Valdilana: spariscono frigorifero, olio e collezione di conchiglie

Un colpo decuisamente insolito quello messo a segna venerdì 20 febbraio a Valdilana, nella frazione Campore di località Valle Mosso. Qui i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un furto ai danni di un residente.

Secondo quanto denunciato dal proprietario, ignoti hanno forzato la porta della cantina riuscendo a entrare nel locale e a portare via diversi oggetti. Tra il materiale sottratto figurano un piccolo frigorifero e alcune bottiglie di olio. Ma a sorprendere è stato soprattutto un altro elemento del bottino: una collezione di conchiglie che il proprietario custodiva con cura.

LEGGI ANCHE: Furto nella notte a Trivero: rubate due bici e due pc, danni per 3mila euro

Partite le indagini

Un furto che, oltre al danno economico, lascia quindi spazio anche a una nota di curiosità per la scelta decisamente insolita di parte della refurtiva. Ci si domanda infatti che cosa possono farsene i ladri di una collezione da appassionato ma in cui al momento non risulterebbero pezzi di pregio.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per cercare di risalire ai responsabili e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook