Furto in un’abitazione a Lessona: spariti oggetti d’oro. E’ il secondo episodio di questo genere nel giro di pochi giorni.

Furto in un’abitazione a Lessona: spariti oggetti d’oro

Una villetta di Lessona è stata presa di mira dai ladri nella giornata di sabato 24 gennaio: al rientro in tarda serata, i proprietari hanno trovato una finestra infranta e la scomparsa di alcuni monili in oro, portati via dai malviventi durante la loro assenza.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri intervenuti sul posto, gli ignoti si sono introdotti nell’abitazione forzando un vetro per accedere all’interno. Il rientro dei residenti, avvenuto intorno alle 23, ha permesso di constatare i danni e l’ammanco di preziosi, poi denunciato alle forze dell’ordine.

Avviate subito le indagini

I carabinieri della compagnia territoriale hanno avviato gli accertamenti: gli investigatori stanno ascoltando i proprietari per definire con precisione la dinamica e stanno verificando la presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza nelle vicinanze che possano aver ripreso l’azione dei ladri.

L’episodio di sabato non è isolato. Solo pochi giorni prima, un’altra villetta a Lessona era stata svaligiata con modalità analoghe: i ladri avevano forzato la porta d’ingresso e avevano messo a soqquadro l’abitazione, causando danni stimati in circa 2mila euro. In quel caso, il proprietario di casa aveva ricevuto una segnalazione dall’allarme ed era rientrato per trovare diverse stanze rovinate e oggetti sparsi ovunque.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook