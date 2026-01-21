Furto in una villetta a Lessona: danni per circa 2mila euro. Il proprietario avvertito dall’allarme, ma i ladri sono fuggiti prima del suo arrivo.

Furto in una villetta a Lessona: danni per circa 2mila euro

Colpo in un’abitazione a Lessona, dove ignoti si sono introdotti all’interno di un appartamento situato in una villa, mettendo a soqquadro diverse stanze. L’episodio è avvenuto nella giornata di lunedì 19 gennaio, e ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

A dare l’allarme è stato il sistema di sicurezza installato nell’abitazione: il proprietario, avvisato dal segnale, è rientrato e ha trovato alcune stanze completamente rovistate. I ladri sono entrati forzando la porta d’ingresso, per poi muoversi all’interno dell’appartamento alla ricerca di oggetti di valore e preziosi.

LEGGI ANCHE: I carabinieri sventano un furto d’auto a Borgomanero

Un danno di 2mila euro sulle strutture

Secondo quanto riferito dal proprietario ai militari dell’Arma, il danno complessivo ammonterebbe a circa 2mila euro, legato in particolare ai segni di effrazione e al disordine provocato nei locali. Al momento, però, non è ancora chiaro se sia stato effettivamente rubato qualcosa: saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire l’eventuale ammanchi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini di rito. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica del furto e risalire agli autori del colpo, anche attraverso eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook