Furto di “gratta e vinci”, il bottino sfiora i 3mila euro. Due clienti hanno distratto il titolare di una tabaccheria, il terzo ha rubato i blocchetti.

Un furto rapido e ben studiato quello avvenuto l’altro pomeriggio all’interno di una tabaccheria di Sandigliano, nel Biellese, dove ignoti sono riusciti a sottrarre un pacchetto di gratta e vinci approfittando di un momento di distrazione.

Secondo le prime ricostruzioni, due uomini si sarebbero avvicinati al bancone simulando un presunto malfunzionamento delle slot machine presenti nel locale. Con la scusa del guasto, avrebbero attirato l’attenzione della persona che in quel momento si trovava al lavoro, distogliendola dalla zona di vendita.

Il furto del bloccatto

È proprio in quei frangenti che sarebbe scattato il furto: un pacchetto di gratta e vinci, per un valore stimato attorno ai 3mila euro, sarebbe stato sottratto senza che nessuno se ne accorgesse immediatamente. Solo successivamente ci si sarebbe resi conto dell’ammanco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ai quali è stata affidata l’indagine. I militari stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto e verificando la presenza di eventuali immagini di videosorveglianza, utili a identificare i presunti responsabili. Al momento non si esclude che i ladri possano aver agito con l’aiuto di uno o più complici.

