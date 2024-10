Gas pericolosi gestiti male, multa stratosferica: 600mila euro. Controllate alcune ditte della provincia che utilizzano prodotti fluorurati ad effetto serra.

Gas pericolosi gestiti male, multa stratosferica: 600mila euro

Nei mesi estivi appena trascorsi i militari del nucleo investigativo di Polizia ambientale e forestale di Vercelli e Biella hanno effettuato una serie di verifiche e accertamenti in alcune ditte della provincia di Vercelli che detengono e gestiscono i gas fluorurati ad effetto serra (noti anche come F-gas).

I controlli rientrano in una campagna di monitoraggio a livello nazionale, avviata su specifica disposizione del Comando unità forestale di Roma.

Partono multe a carico di sei aziende

A seguito di questa attività di controllo, ne è seguita la contestazione di sei sanzioni amministrative ad altrettante persone, fisiche o giuridiche, con importi massimi complessivi notificati pari a 600mila euro. Una cifra stratosferica anche per un’azienda. Le violazioni riscontrate hanno riguardato soprattutto attività di installazione e manutenzione da parte di soggetti non dotati di certificazione.

Cosa sono gli F-gas?

Ma gli F-gas sono sostanze estremamente pericolose per l’ambiente. Si tratta infatti di una famiglia di gas di origine antropica che, una volta entrati in contatto con l’ossigeno dell’aria, si trasformano in gas serra con un effetto di entità esponenzialmente superiore a quello della semplice anidride carbonica.

Secondo il regolamento, le apparecchiature di climatizzazione e le bombole contenenti F-gas devono presentare apposita etichetta inamovibile, riportante specifiche informazioni. Inoltre, le attività di installazione e manutenzione che prevedono l’utilizzo di F-gas devono essere condotte esclusivamente da personale formato e in possesso di certificazione, rilasciata solo in seguito a frequentazione di un corso e superamento di specifico esame.

Oltre a ciò, le persone e le imprese certificate devono essere iscritte a un Registro Telematico Nazionale (Registro F-gas) e devono registrare in apposita Banca Dati le vendite e le attività inerenti gli F-gas e le apparecchiature ad essi correlati.

