Gattini appena nati trovati nel cassonetto dell’immondizia. I piccoli avevano ancora il cordone ombelicale attaccato, ora sono stati affidati a una associazione.

Gattini appena nati trovati nel cassonetto dell’immondizia

Era andata a gettare l’immondizia, quando ha sentito dal cassonetto alcuni miagolii. Ha cercato e ha trovato un sacco di plastica dove all’interno si muovevano sei gattini. La donna è riuscita a salvarli appena in tempo. I sei gattini erano appena nati, ma qualcuno li aveva messi in un sacco e gettati nel bidone come fossero rifiuti. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

E’ accaduto l’altro giorno a Cavaglià, centro del basso Biellese. Per fortuna la donna ha trovato e recuperato i piccoli animaletti prima che fosse troppo tardi.

I volontari entrano in azione

E’ stata contattata l’associazione A-mici Bau con sede a Mongrando che si sta prendendo cura dei micetti. Quando sono stati trovati avevano ancora il cordone ombelicale attaccato. Qualcuno li aveva staccati alla madre subito dopo la nascita.

Ora stanno bene per fortuna, ma solo grazie alla donna che ha sentito i miagolii e li ha tirati fuori dall’immondizia. Una volta curati saranno adottabili.

Foto d’archivio

