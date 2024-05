Ghslarengo, vincita da 20mila euro al “10eLotto”. Colpo fortunato in una ricevutoria alle porte della bassa Valsesia.

Piemonte a segno con il gioco del “10eLotto“. Nel concorso di venerdì 3 maggio, a Pancalieri, in provincia di Torino, è stato messo a segno un 9 Doppio Oro da 100mila euro.

Una vincita a cui si aggiunge il 9 da 20mila euro indovinato a Ghislarengo, centro in provincia di Vercelli alle porte della bassa Valsesia. Ancora ignoto il fortunato che ha azzeccato la giocata in una ricevitoria del paese.

Un concorso da quasi 14 milioni

L’ultimo concorso del “10eLotto” ha distribuito premi per 13,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale provvisorio di 1,3 miliardi nel corso di questo 2024.

