Giardiniere muore travolto dal trattorino tagliaerba. L’incidente mentre l’uomo stava sistemando un prato per il golf.

Il mezzo agricolo si è ribaltato su una fiancata mentre stava percorrendo un tratto in pendenza, travolgendo il conducente. E’ morto così Andrea Pregnolato, 54 anni, giardiniere in servizio allo Sport club Nuova Casale. La tragedia è accaduta nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 27 maggio.

L’uomo è morto travolto dal trattorino tagliaerba sul quale stava lavorando. Come emerge da una prima ricostruzione, pare che l’uomo stesse tagliando l’erba sull’argine a ridosso del campo sportivo. Ma durante uno spostamento il mezzo agricolo si è rovesciato, rovinando addosso al giardiniere. E lui è rimasto bloccato sotto il peso del trattore.

L’intervento dei soccorritori

E’ stato subito lanciato l’allarme, ma all’arrivo dei soccorsi purtroppo per Pregnolato non c’era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri della stazione di Casale. In aggiunta, sono arrivati anche i funzionari dello Spresal e l’Ispettorato del lavoro che stanno svolgendo accertamenti sulla dinamica dell’incidente per stabilire se vi siano state responsabilità.

Foto d’archivio

