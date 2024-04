Precipita per 40 metri col trattore: morto ex senatore Enrico Buemi. L’uomo stava spostando alcune pietre con una pala meccanica, ma il peso del carico ha provocato la tragedia.

Precipita per 40 metri col trattore: morto ex senatore Enrico Buemi

Travolto e ucciso dal trattore mentre stava effettuando lavori nei pressi della sua residenza. E’ morto così nella giornata di ieri, sabato 20 aprile, l’ex senatore Enrico Buemi, storico leader socialista in Piemonte.

Secondo le prime ricostruzioni, ieri pomeriggio l’uomo era ai comandi di un trattore con pala meccanica, e stava spostando alcune grosse pietre nei pressi della sua residenza, sulle colline di San Raffaele Cimena, tra Chivasso e Settimo Torinese.

La tragedia

Come riporta Prima Chivasso, improvvisamente, a causa del peso del carico, il trattore si è inclinato e ha cominciato a rotolare giù per il pendio, con il conducente imprigionato a bordo. Il mezzo agricolo avrebbe percorso una quarantina di metri, travolgendo Buemi, che non ha avuto scampo.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma per l’ex senatore, 76 anni, non c’è stato nulla da fare.

Una vita in politica

Enrico Buemi aveva iniziato la sua carriera politica negli anni Settanta nell’allora Partito comunista italiano. Nel 1980 era diventato consigliere provinciale a Torino.

Poi era passato al Psi. Nel suo collegio di Settimo era stato eletto deputato dal 2001 al 2008, poi era stato eletto come senatore tra il 2013 e il 2018.

