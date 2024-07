Gioca 10 euro e diventa ricco: due milioni al “Gratta e vinci”. Il biglietto fortunato è stato venduto in una tabaccheria di Alessandria.

Gioca 10 euro e diventa ricco: due milioni al “Gratta e vinci”

L’altra mattina un uomo originario del Milanese ha vinto 2 milioni di euro con un “Gratta e vinci”. Il biglietto vincente è stato venduto dalla tabaccheria di corso XX Settembre ad Alessandria. Il neo milionario è un uomo attorno ai 60 anni che si trovava ad Alessandria per questioni lavorative.

La svolta nella vita di questo neo milionario è arrivata grazie ad un Gratta & Vinci “Il Miliardario Mega” acquistato nella tabaccheria di Stefania Mingoni. Con una spesa di soli 10 euro ha vinto la cifra incredibile di 2 milioni di euro.

Si pensava che la vincita fosse di 200mila euro

Il vincitore era sconosciuto alla titolare della tabaccheria, che racconta di averlo visto solo un paio di volte. Dopo aver grattato il biglietto, ha realizzato di aver vinto una grossa somma e un po’ tremante per l’emozione ha porto la cartella vincente a Stefania Mingoni e il marito per condividere la notizia.

Inizialmente si pensava che la vincita fosse di 200mila euro, comunque un importo non da poco, ma verificando è stato appurato che la vincita era in realtà di ben 2 milioni, dieci volte tanto.

La prima ad essere avvisata è la cognata

Dopo essere stato tranquillizzato, l’uomo ha chiamato la sua cognata per darle la notizia. In seguito il vincitore ha lasciato la tabaccheria. La privacy e il riserbo sono stati garantiti in un momento così importante per lui, c’era gente nella tabaccheria e non si voleva fare clamore.

Lo scorso ottobre, un’altra giocata fortunata aveva reso un giocatore misterioso milionario grazie alla lotteria “Million Day” presso la tabaccheria Grassano di piazza della Lega sempre ad Alessandria.

