Giornata da incubo: in Piemonte un altro morto sotto le valanghe

Ancora una vittima in montagna. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 gennaio, uno scialpinista di nazionalità francese ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga sul monte Granero, nel territorio comunale di Bobbio Pellice. E’ accaduto poche ore dopo la tragedia in Val Maira, dove aveva perso la vita uno scialpinista e altri due erano rimasti gravamente feriti.

Il secondo incidente è avvenuto nell’area del rifugio Willy Jervis, lungo un itinerario che i due escursionisti stavano percorrendo dopo essere arrivati dal versante francese. Per cause ancora in corso di accertamento, una massa di neve si è improvvisamente staccata dal pendio, investendo entrambi. Uno dei due è rimasto sepolto sotto la neve, mentre il compagno è riuscito a sfuggire alla valanga e a raggiungere il rifugio, da dove ha lanciato l’allarme.

L’intervento dei soccorritori

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con l’elicottero Drago, che hanno tratto in salvo l’escursionista illeso e avviato le operazioni di ricerca e recupero dell’uomo travolto. Per lo scialpinista sepolto non c’è stato nulla da fare.

Gli accertamenti su quanto accaduto sono affidati alla Guardia di finanza, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le condizioni del manto nevoso al momento del distacco.

