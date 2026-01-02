Uno scialpinista morto e altri due feriti gravi: travolti da una valanga. Altra tragedia sulle Alpi Piemontesi: questa volta è accaduta in Val Maira.

Un’altra tragedia si è consumata in montagna, a ridosso di altri episodi analoghi più o meno gravi. Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 2 gennaio, una valanga di notevoli dimensioni si è staccata in alta Valle Maira, sopra l’abitato di Acceglio, travolgendo un gruppo di scialpinisti.

Il distacco è avvenuto nei pressi del bivacco Bonelli, a quota 2.330 metri, nell’area compresa tra il lago Apsoi e l’Auto Vallonasso. Quattro le persone coinvolte: il bilancio è pesantissimo, con un morto, due feriti in condizioni critiche e una quarta persona rimasta solo lievemente contusa.

L’intervento di soccorso

L’allarme è scattato immediatamente e ha mobilitato un imponente dispositivo di soccorso. Nella zona sono intervenuti tre elicotteri, tra cui quello del 118 e il “Drago 61” dei vigili del fuoco dell’elinucleo di Torino. A operare sul posto anche il Soccorso alpino e speleologico piemontese e il Soccorso alpino della Guardia di finanza, impegnati nelle delicate fasi di ricerca e recupero.

Le operazioni sono state coordinate nell’area del bivacco Bonelli, con il coinvolgimento dei servizi sanitari. Al momento non sono state rese note né le generalità delle persone coinvolte né le cause precise che hanno portato al distacco della massa nevosa.

Una serie di eventi simili

Si tratta dell’ennesimo grave incidente di questo tipo registrato nelle ultime settimane sulle montagne piemontesi. Solo l’altro giorno, sempre nella zona della val Maira, un’altra valanga era piombata su un gruppo di scialpinisti, uno dei quali aveva dovuto essere ricoverato per un principio di ipotermia.

Sul Monte Rosa sono avvenuti due episodi rilevanti: il 22 dicembre un borgosesiano aveva perso la vita dopo essere stato investito da una massa di neve nella zona del Col d’Olen. Il giorno di Santo Stefano invece un freerider era stato travolto da una valanga nella zona del Passo dei Salati, ed era finito ricoverato all’ospedale di Aosta.

