Giovane donna trovata senza vita in una cappella diroccata: giallo in Valle d’Aosta. Sono state notate alcune ferite sull’addome: martedì in programma l’autopsia.

Sarà l’autopsia in programma per martedì 9 aprile a stabilire le cause del decesso di una giovane donna, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto venerdì pomeriggio a La Salle, nella cappella diroccata di Equilivaz. A notare il cadavere e a dare l’allarme sono stati dei passanti.

Come riportano i colleghi di Aosta Sera, in Valle d’Aosta si indaga su un caso che sta assumenti i contorni del giallo.

Una morte violenta

In attesa dell’autopsia, i primi riscontri medico legali sul corpo della donna indicano un decesso per cause violente. Sul cadavere, come riporta Ansa, sono infatti state individuate ferite gravi sull’addome. Ferite che fanno escludere l’ipotesi di un malore e allontanare quella del suicidio.

Sul fronte delle indagini, condotte da carabinieri del reparto operativo di Aosta e coordinate dal pm Manlio d’Ambrosi, gli inquirenti sono alla ricerca di un furgone bordeaux. Questo mezzo sarebbe stato visto per due giorni parcheggiato nei pressi del ponte di Equilivaz, da dove parte il sentiero che porta all’ex chiesetta diroccata al cui interno è stata trovata venerdì pomeriggio la donna senza vita.

A notarla in posizione fetale, come accennato, alcuni escursionisti. Vicino al cadavere c’era del cibo ma nessuna macchia di sangue o segni di colluttazione. All’inizio gli escursionisti hanno pensato infatti che la donna stesse dormendo.

Un corpo senza nome

Nel seguire la pista del furgone sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza sulla statale 26, tra Aosta e Courmayeur.

Al momento rimane ancora senza identità la donna, molto giovane, intorno alla ventina. Non aveva con sé documenti e neppure il cellulare.

