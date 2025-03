Giovane madre di appena 29 anni uccisa dalla malattia. Il ricordo della zia: «Una sirena nel mare, continuerò a vederti in ogni forma di amore e bellezza».

Giovane madre di appena 29 anni uccisa dalla malattia

Cordoglio per una giovane madre che si è speta a soli 29 anni, dopo aver lottato a lungo contro una malattia oncologia. Si tratta di Giulia Sardo, residente a Novara: lascia il compagno Daniele, titolare di un noto laboratorio di parrucchiere, e la piccola figlia Aurora di appena 5 anni.

Giulia aveva avuto la prima diagnosi del suo male cinque anni fa: un problema enorme che si affacciava sulla vita di una ragazza appena 25enne. In questi anni ha lottato, ma alla fine ha dovuto arrendersi. Negli ultimi giorni era ricoverata all’ospedale “Maggiore” di Novara, ed è qui che ha cessato di vivere nella notte tra martedì e mercoledì. Il funerale viene celebrato nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 marzo, nella chiesa parrocchiale del Sacro cuore di Novara.

Il ricordo della zia

Tra i tanti messaggi di ricordo apparsi in questi giorni sui social, particolarmete toccante quello della zia Giuselena: «Spero di riuscire a ricordarti sempre piena di vita come sei tu in realtà. La nostra Giulia per sempre, la zia ti ama e ovunque sarai con me, piccola stella… Sarai la più lucente, unica, meravigliosa… Sarai una Trilly nei boschi, una sirena nel mare, continuerò a vederti in ogni forma di amore e bellezza… Negli occhi della tua bimba poi… sarai ancora la più bella dolce anima dell universo».

