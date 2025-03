Si è spento il sorriso di Valeria: aveva solo 40 anni. La giovane donna era originaria di Trivero, poi aveva abitato e lavorato a Gattinara.

Si è spento il sorriso di Valeria: aveva solo 40 anni

Valeria Benvenuto aveva solo 40 anni: se n’è andata all’inizio della settimana e oggi, venerdì 21 marzo, amici e parenti potranno renderle l’ultimo addio. C’è incredulità in questi giorni a Valdilana, soprattutto a Trivero e Ponzone, dove la giovane aveva vissuto a lungo prima di trasferirsi a Gattinara e poi a Cossato. La giovane donna era cresciuta con la sua famiglia nell’alto Triverese, aveva abitato per anni al Villaggio Residenziale da bambina spostandosi poi a Ponzone, quindi aveva vissuto anche a Gattinara per un periodo e infine a Cossato.

LEGGI ANCHE: Boscaiolo di 62 anni muore improvvisamente: paese in lutto

Un malore dal quale non si è più ripresa

Valeria si è spenta tra lunedì e martedì. A seguito di un malore, era stata ricoverata in ospedale a Biella in gravi condizioni, e poi a Novara. I medici hanno tentato di salvarla, ma non c’è stato nulla da fare. Martedì la notizia del suo decesso si è diffusa in poco tempo tra amici e conoscenti. Tutti speravano che potesse riaprire gli occhi.

L’addio sarà quindi nel pomeriggio di oggi alle 15 nella camera ardente dell’ospedale Maggiore di Novara. La giovane donna ha lasciato la mamma Laura con Maurizio, il papà Sergio, il fratello Matteo con Ilenia, la nonna Emma e lo zio Enrico. La famiglia rivolge un ringraziamento al reparto di rianimazione dell’ospedale di Novara e ai reparti di neurologia e rianimazione dell’ospedale di Ponderano.

Il dolore di una madre

Sono giorni di dolore per tanti, ma soprattutto per mamma Laura Pivetta. «La madre che fa da padre è la più forte del mondo», aveva scritto appena qualche mese fa Valeria sulla sua pagina social. Dolore anche per il fratello Matteo che vive da anni fuori dal Piemonte per lavoro, ma con il quale la donna ha avuto sempre un legame molto forte. Diverse le foto dei due insieme pubblicate sulla pagina Facebook di Valeria. «Il mio unico grande amore, mio fratello Matteo».

Valeria Benvenuto era una persona benvoluta da tutti, aveva tanti amici. Le piaceva la compagnia. Aveva lavorato sempre a contatto con il pubblico. Era estetista, a Gattinara aveva lavorato in un centro solarium. Nell’ultimo periodo viveva invece a Cossato. Ma è nel Triverese che aveva le amicizie solide, quelle costruite da ragazzina.

E sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore a mamma Laura, tante telefonate, messaggi sul cellulare e sui social. Tutti sono rimasti senza parole davanti al dolore per Valeria. «Riposa in pace dolce Vale», è uno dei tanti messaggi che si leggono sui social pubblicati in questi giorni. «Non ho parole, non ci posso credere», scrive un’amica.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook