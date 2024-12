Giovani bulletti picchiano un 15enne e lo mandano al pronto soccorso. Una sorta di “spedizione punitiva” tra studenti: il fatto è stato denunciato ai carabinieri.

Giovani bulletti picchiano un 15enne e lo mandano al pronto soccorso

Un giovane studente che frequenta un istituto superiore di Vercelli viene atteso e aggredito da un gruppo di bulletti più o meno coetanei poco dopo essere sceso dal treno. Viene preso a botte e deve ricorrere alle cure del pronto soccorso. E’ accaduto nei giorni scorsi a Vercelli, come riportano i colleghi di Prima Vercelli. Nulla di grave, per fortuna: ma intanto sul caso è stata avviata un’indagine da parte dei carabinieri.

E’ un episodio che ha tutta l’aria di una sorta di “spedizione punitiva”. Probabilmente lo studente 15enne vittima dell’aggressione ha detto o fatto qualcosa di sgradito a qualcuna altro, ed è scattata la “punizione”. Questa, almeno, l’ipotesi che al momento sembra quella pià accreditata.

LEGGI ANCHE: Padre non accetta che il figlio sia gay: organizza spedizione punitiva per farlo massacrare di botte

Si parla anche di un coltello

L’episodio è stato confermato da varie fonti e testimonianze, ed è pure partita una denuncia. La vittima dell’aggressione è un 15enne di Casalvolone. Come accennato, l’aggredito ha riportato contusioni di modesta entità, ed è stato medicato al pronto soccorso.

Non si hanno notizie di ferite da coltello, ma pare che sia effettivamente comparsa un’arma bianca durante lo scontro, ma non è chiaro se in mano all’aggredito o ai suoi aggressori. Un episodio che comunque sta facendo parecchio discutere.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook