Grave incidente tra auto e moto: ferito un 17enne

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 2 agosto, a Barengo. Lo scontro, avvenuto in viale delle Rimembranze, ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato al violento impatto. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, un ragazzo di 17 anni, che ha riportato ferite gravi.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane per poi trasferirlo in codice rosso all’ospedale Maggiore della Carità di Novara.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini sono tuttora in corso e non si esclude alcuna ipotesi.

Foto d’archivio

