Pauroso scontro a Roasio, motociclista ricoverato in codice rosso

Schianto frontale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 luglio, lungo la strada provinciale 142 Biella-Laghi, nel territorio di Roasio. Si è trattato di un violento impatto, pressoché frontale, tra una Ford e una moto Honda Varadero, che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

E’ accaduto in prossimità dell’incrocio della strada che porta alla frazione Santa Maria.

Il motociclista portato via con l’elicottero

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gattinara, i vigili del fuoco di Varallo e di Romagnano e un’ambulanza del 118, che ha contattato subito la centrale operativa per far alzare l’elisoccorso. In particolare, le condizioni del motociclista apparivano gravi: è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale in codice rosso.

Pare comunque che fosse rimasto cosciente. Ferita anche la persona che era alla guida dell’auto, una donna. Fino alla serata di ieri non si avevano ancora notizie più precise riguardo le condizioni dei feriti.

