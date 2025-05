Travolto dal trattore, 55enne ricoverato con codice rosso. Grave incidente sul lavoro, è intervenuto l’elicottero del 118.

Travolto dal trattore, 55enne ricoverato con codice rosso

Un uomo di 55 anni è finito in ospedale con gravissimi traumi dopo essere stato travolto dal trattore. L’episodio è accaduto l’altro giorno a Busca, centro in provincia di Cuneo, dove si è verificato il grave incidente sul lavoro. Il malcapitato, residente nella zona, è stato travolto dal proprio trattore mentre svolgeva attività agricole in via Mancine, nella frazione Sant’Alessio. Lo riportano i colleghi di Prima Cuneo.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Al momento non sono stati rilasciati ulteriori aggiornamenti ufficiali sul quadro clinico del 55enne.

Aperte le indagini

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri e gli ispettori dello Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asl, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Questo tragico episodio richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza della sicurezza nei lavori agricoli, settore dove purtroppo il rischio di infortuni è ancora alto.

