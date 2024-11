Grave incidente sul lavoro: 24enne precipita da 7 metri di altezza. Il giovane è stato portato al “Maggiore” di Novara con codice rosso.

Grave incidente sul lavoro: 24enne precipita da 7 metri di altezza

Un ragazzo di appena 24 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale “Maggiore” di Novara a seguito di un incidente sul lavoro accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 15 novembre. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

E’ accaduto in via Brugnola a Mergozzo, comune del Vco affacciato sull’omonimo lago. Un giovane lavoratore è precipitato da un altezza di 7 metri mentre con la sua ditta era impegnato in alcune operazioni di bonifica in un capannone ormai inutilizzato. Al momento però non si conoscono ancora i dettagli e la dinamica dell’incidente. Da ricordare che a Briga solo tre settimane era accaduto un incidente con varie analogie a questo: il ferito era un giovane di 24 anni, e anche lui era caduto da un’altezza di 7 metri.

L’intervento dell’elicottero di soccorso

Quel che è certo è che sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il ragazzo in codice rosso, quindi in condizioni molto gravi, all’ospedale “Maggiore della carità” di Novara. Attualmente si ritrova in terapia intensiva.

Intanto le forze dell’ordine e lo Spresal hanno avviato le indagini per ricostruire l’episodio e stabilire se vi siano delle responsabilità.

