Incidente sul lavoro: 24enne cade da 7 metri, ricoverato con codice rosso

Un ragazzo di 24 anni è caduto da un’altezza di 7 metri mentre stava lavorando. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 ottobre, a Briga. Come riporta Prima Novara, il giovane è stato portato dapprima in ambulanza all’ospedale di Borgomanero poi, vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Novara.

Il fatto è accaduto in un cantiere aperto in una fabbrica metalmeccanica.

L’allarme lanciato dai colleghi

A lanciare l’allarme e a prestare i primi soccorsi al 24enne sono stati alcuni colleghi di lavoro. Sul posto sono arrivati gli operatori delo 118 che lo hanno stabilizzato e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgomanero. Vista l’entità dei traumi, si è però pensato di trasferirlo subito al Maggiore di Novara, dove è arrivato con codice rosso. Non dovrebbe però essere in pericolo di vita.

Intanto sono iniziate le indagini dello Spresal, il servizio per la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro che fa capo all’Asl. Saranno i suoi tecnici a dover stabilire la dinamica dell’incidente.

