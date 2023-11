Guasto ai freni: il macchinista si lancia dal treno che prosegue per chilometri. Incredibile episodio lungo la linea del Sempione.

Guasto ai freni: il macchinista si lancia dal treno che prosegue per chilometri

Poteva trasformarsi in tragedia l’incredibile episodio accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 22 novembre, sulla linea ferroviaria del Sempione che collega l’Italia alla Svizzera.

Un treno merci partito da Briga e diretto alla piattaforma di smistamento “Domo2” stava transitando all’altezza di Crevadossola, quando il conducente avrebbe rilevato una anomalia (forse una spia accesa) all’impianto frenante. Avrebbe provato a frenare, ma senza successo. E a questo punto avrebbe deciso di lanciarsi dal convoglio in corsa, atterrando al suolo fortunatamente senza riportare ferite gravi. In ogni caso, è stato portato al pronto soccorso.

Sul treno non c’era nessun altro. Ha quindi proseguito la corsa nel Verbano Cusio Ossola senza guida. Giunto allo scalo “Domo2” è stato quindi fatto andare su un binario morto dove ha terminato la corsa contro i respingenti.

L’allarme del sindaco di Crevoladossola

A commentare con grande preoccupazione quanto accaduto è stato il sindaco di Crevoladossola, Giorgio Ferroni. Nel comune ossolano infatti la ferrovia passa proprio al centro del paese. «La sconvolgente notizia del treno che ha attraversato tutto il comune di Crevoladossola senza conducente ci ha lasciati esterrefatti e preoccupati. Come amministrazione comunale abbiamo da tempo richiesto maggior attenzione ai problemi che la convivenza con la linea comporta ai residenti di Preglia Caddo e Oltrebogna, oltre ovviamente ai quartieri nord di Domodossola».

E’ noto che la linea del Sempione ha avuto in questi ultimi anni un incremento esponenziale del numero di treni merci con un conseguente aumento della rumorosità e dei disagi per i cittadini. «Ora il presente fatto – conclude l’amministratore -, che fortunatamente non ha avuto conseguenze, obbliga tutte le istituzioni e gli enti ad una profonda riflessione sul tema della sicurezza della linea e sul suo impatto sul territorio. Aspettiamo di conoscere dalle autorità i risultati delle verifiche in corso e auspichiamo a breve interventi atti a garantire l’incolumità e la tranquillità dei residenti».

