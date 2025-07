Guidatore travolto dalla sua stessa auto che rotola nel campo. Grave incidente nel Novarese, un uomo ricoverato con codice rosso.

Guidatore travolto dalla sua stessa auto che rotola nel campo

Un grave incidente stradale è accaduto nella mattinata di ieri, sabato 19 luglio, sulla strada provinciale 4, nel tratto tra Oleggio e Marano Ticino. Intorno alle 10.45, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona è intervenuta per un’auto uscita di strada e finita capovolta in un campo di grano.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo durante l’incidente e successivamente schiacciato dal veicolo stesso.

L’uomo intrappolato sotto la sua vettura

All’arrivo dei soccorsi, i vigili del fuoco hanno trovato l’uomo con un braccio intrappolato sotto la vettura e sono riusciti a liberarlo grazie all’uso di speciali cuscini di sollevamento.

Sul posto sono intervenuti anche l’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza del ferito all’ospedale di Novara, giunto al pronto soccorso con codice rosso. Sul posto anche la Croce rossa, i carabinieri di Momo e la polizia Locale. la strada è rimasta chiusa per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.§

Foto d’archivio

