Guidava il carro-attrezzi con una patente falsa: scoperto sulla A4

Negli giorni scorsi una pattuglia della polizia stradale di Novara (sottosezione di Novara Est) chiamava un carro-attezzi a seguito di un incidente stradale autonomo e con feriti avvenuto lungoi l’autostrada A4 all’altezza dello svincolo di Settimo Torinese. La pattuglia voleva procedere alla rimozione del veicolo, in quanto non più non più in grado di viaggiare.

Si scopre la patente falsa

Sul posto giungeva un carro-attrezzi di proprietà di un’impresa preposta a questa tipologia di attività. Ma il cui autista, sottoposto a controllo, nell’osservanza delle disposizioni ministeriali, è risultato possedere una patente di guida italiana contraffatta.

Dopo le verifiche del caso, si è accertato infatti che il conducente del mezzo era stato reso destinatario, nell’anno 2020, di revoca della patente di guida a tempo indeterminato, per altre violazioni stradali.

E’ stato pertanto denunciato a piede libero alla procura della Repubblica di Torino. Gli viene contestato il possesso del documento di guida falso. Ed è stato sanzionato per guida senza patente per un importo pari a 5.100 euro.

