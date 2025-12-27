Ha 21 anni l’automobilista che ha ucciso un uomo la notte di Natale

Una ragazza di 21 anni si è presentata dai carabinieri insieme alla madre otto ore dopo aver investito e ucciso Claudio Pogliano, 75 anni, la notte di Natale a Leinì, vicino a Ivrea. L’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali mentre rientrava dalla messa di mezzanotte quando è stato travolto da una Fiat Grande Punto, che lo ha trascinato per circa venti metri prima di fuggire.

Investe e uccide un uomo: indagata per omicidio stradale

La giovane, residente a Volpiano, ha dichiarato di aver perso il controllo dell’auto a causa della pioggia e di essersi allontanata per paura. Ora è indagata per omicidio stradale e omissione di soccorso, accuse che riguardano anche i due passeggeri: il fratello ventenne e un’amica di 18 anni. Tuttavia, i carabinieri stanno verificando la veridicità del racconto, poiché alcuni testimoni parlano di velocità elevata e di una possibile manovra contromano in una rotonda. Lo riporta Prima il Canavese.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 2 del 25 dicembre all’incrocio tra via Lombardore e via Coppi. Pogliano, geometra in pensione molto conosciuto in paese, è morto sul colpo nonostante il rapido intervento dei soccorsi. Le indagini, coordinate dalla procura di Ivrea, si basano anche sulle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Sottoposta a esami tossicologici

L’auto, intestata alla madre della ragazza, è stata ritrovata poco distante dal luogo dell’impatto e sequestrata. La conducente è stata sottoposta a esami tossicologici, anche se effettuati diverse ore dopo l’incidente. Il pm ha disposto l’autopsia sulla vittima e una perizia tecnica sul veicolo per chiarire la dinamica dei fatti.

