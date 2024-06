Ha danneggiato un centinaio di auto: preso il vandalo di Biella. Colto in flagrante dai carabinieri. «Sono malato terminale, ce l’ho con questo mondo ostile e ignorante».

Ha danneggiato un centinaio di auto: preso il vandalo di Biella

Negli ultimi giorni era diventato l’incubo di Chiavazza, rione di Biella. Aveva danneggiato un centinaio di auto parcheggiate, notte dopo notte, per lo più squarciando gli pneumatici con un coltello. L’altra notte è stato arrestato in flagrante dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Biella, supportati dagli agenti della polizia locale della città.

L’arresto grazie all’allarme dato da alcuni cittadini

Come riporta La Provincia di Biella, intorno all’una della scorsa notte l’uomo, 49 anni, si aggirava a piedi nei pressi di piazza XXV Aprile con in mano un coltello e un cellulare, usato con la funzione di torcia per illuminare gli obbiettivi da colpire, gli pneumatici delle autovetture parcheggiate.

Il rumore provocato dallo scoppio di uno degli pneumatici colpiti ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini, che hanno allertato i carabinieri sul 112, il numero unico per le emergenze.

Immediatamente i carabinieri, da giorni appostati in zona in abiti civili insieme agli agenti della polizia municipale a seguito dei fatti delle scorse notti, lo hanno individuato e bloccato dopo un maldestro tentativo di fuga.

“Odio questo mondo ostile e ignorante”

Secondo quanto dichiarato sulle prime dall’uomo, i motivi del gesto sarebbero dovuti ad una collera interiore dell’uomo nei confronti di un mondo ritenuto “ignorante e ostile”. In più, la consapevolezza di aver poco da perdere, essendo gravemente ammalato (circostanza ancora da verificare). Una miscela di rabbia che lo avrebbe portato a sfogarsi danneggiando i veicoli parcheggiati nel quartiere.

L’uomo, è stato quindi arrestato per danneggiamento aggravato e posto agli arresti domiciliari. Il nome non è stato reso noto per evitare che qualcuno pensi di vendicarsi direttamente su di lui.

