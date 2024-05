Il corpo di un uomo recuperato nel fiume Toce. Trovato in avanzato stato di decomposizione, indagini aperte per identificarlo.

Il corpo di un uomo recuperato nel fiume Toce

Soccorritori dei vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di ieri, domenica 26 maggio, alla foce del fiume Toce, nel Vco. In quella zona è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo, ormai in avanzato stato di decomposizione. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale Castelli di Verbania.

Come riporta La Provincia di Biella, a notare il cadavere sono state alcune persone che hanno dato subito l’allarme. Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco che lo hanno recuperato e riportato a riva. Le indagini sono avviate dai caabinieri per risalire all’identità della vittima.

Autopsia sul corpo

Al momento gli inquirenti non hanno ancora dato un nome al corpo. Sul posto vigili del fuoco e polizia di Stato: gli agenti della questura di Verbania hanno iniziato le indagini per identificare la salma e ricostruire i fatti.

Come accennato, il corpo è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale Castelli di Verbania, dove si cercherà di fare il riconoscimento attraverso indumenti e alcuni tatuaggi. Il pm ha chiesto l’autopsia anche per stabilire le cause del decesso.

Un’ipotesi sul nome

Tra le varie ipotesi avanzate nelle prime ore, si fa il nome di Walter Fabbiani. Si tratta dell’operaio di Crusinallo (Omegna) scomparso mercoledì 8 maggio. Gli inquirenti avevano trovato l’auto lungo il Toce, a Ornavasso, pochi chilometri a Nord del punto del recupero avvenuto oggi.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook