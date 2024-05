Sfonda la porta d’ingresso di un bar e ruba l’incasso. Identificato dalla polizia, finisce in manette un 29enne di origini straniere.

Un 29enne di origini straniere e residente a Cuneo è finito agli arresti dopo aver scassinato e derubato un bar. E’ accaduto a Vercelli la notte del 25 maggio: l’uomo si era introdotto nel locale danneggiando la vetrina della porta d’ingresso, dopo di che aveva rubato i ricavi giornalieri e il fondo cassa. Dopo di che si era dato alla fuga.

L’intervento della polizia è scattati dopo una segnalazione da parte di un cittadino, che forniva la descrizione del soggetto e la sua iniziale via di fuga.

L’intervento della polizia

Gli operatori delle due volanti che sopraggiungevano sul posto hanno subito iniziato la perlustrazione delle vie limitrofe a quella del furto, rintracciando in breve tempo il suo presunto autore. Il quale, sfruttando le scarse condizioni di illuminazione, si era nascosto dietro un’autovettura parcheggiata.

Il soggetto veniva identificato e veniva ripercorsa la dinamica del furto e la fuga. Gli agenti intanto trovavano la refurtiva, nascosta all’interno di un condominio poco distante dal locale razziato.

Scatta subito il divieto di dimora

L’uomo veniva arrestato e finiva in questura in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio per direttissima. Nell’udienza veniva convalidato l’arresto. E al 29enne, gravato già da numerosi precedenti, veniva applicata la misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Vercelli. Oltre a ciò, scattava il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno a Vercelli per due anni.

