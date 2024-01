Il dolore di Lenta per Erika, morta ad appena 38 anni. Ricoverata per un malore, si è spenta il giorno dell’Epifania.

Il dolore di Lenta per Erika, morta ad appena 38 anni

Giorni di lutto a Lenta per la morte di Erika Boriolo, di appena 38 anni. Sconcerto in paese alla notizia della scomparsa della giovane donna che lascia un grande vuoto nella sua famiglia e in chi l’ha conosciuta. La donna si è sentita improvvisamente male l’altro giorno quando era in casa: soccorsa dal personale dek 118, è stata ricoverata all’ospedale “Sant’Andrea” di Vercelli, ma non c’è stato niente da fare.

E oggi, martedì 9 gennaio, alle 10.30 viene recitato il rosario, e a seguire si celebra funerale nella chiesa parrocchiale del paese. La donna lascia la mamma Ornella, gli zii a cui era particolarmente affezionata Lino e Loredana, oltre a nonna Rina. Erika al termine della funzione religiosa sarà poi accompagnata al cimitero del paese. E’ qui che riposerà.

Lavorava in un supermercato

La donna aveva lavorato per diversi anni come addetta alle vendite in un supermercato di Vercelli, dove si era fatta apprezzare per il suo impegno. Era stata addetta infatti alla gastronomia e panetteria con un contatto diretto con i clienti.

Il decesso della giovane donna è una notizia che ha lasciato senza parole il piccolo borgo di Lenta, dove abitava. In questi giorni sono stati tanti i messaggi di cordoglio che sono giunti ai suo familiari, colpiti dal dolore.

E anche dalla parrocchia di Lenta arrivano parole di conforto: «Dobbiamo essere vicini alla famiglia di Erika in questo momento difficile».