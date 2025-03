Il mondo del calcio in lutto per Mario Bighini, morto a 66 anni. Era stato centracampista dell’Arona. Un decesso sopraggiunto improvvisamente dopo un’uscita in bici.

A suo tempo era stato un promettente calciatore, un bravo centrocampista. Così in tanti ad Arona e nel mopndo del calcio locale ricordano Mario Bighini, attivo nei campionati degli anni Ottanta. Se ne è andato improvvisamente alla fine di febbraio, dopo essere uscito in bicicletta, una sua grande passione. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

Il funerale è stato all’inizio della settimana: Mario Bighini ha lasciato la moglie Ivana, il figlio Matteo, le sorelle Gabriella e Vanna.

Il ricordo dell’amico

Non ha parole un caro amico ed ex collega di lavoro, solo ricordi belli e sinceri che lo legano a Mario: «Era una persona davvero eccezionale, con lui se ne è andato un pezzo del mio cuore – dice dopo aver pianto tante lacrime che faticano ancora a trattenersi per la grande perdita, difficile da comprendere – da ragazzo me lo ricordo con i suoi capelli biondi, sembrava un tedesco. In campo lo si notava non solo per l’aspetto, ma anche per l’energia e la tecnica che metteva quando giocava nell’Arona Calcio, e quel suo essere dinamico e sempre in movimento».

Bighini lavorava come responsabile all’Auto Arona, grande la commozione per la sua perdita anche in quella che fino a sei mesi fa è stata una seconda famiglia.

