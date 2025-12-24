Il Novarese piange Dario: tanti messaggi, un solo dolore. Dal mondo del rugby alle scuole, dalle società sportive alle istituzioni: cordoglio e vicinanza dopo la tragica scomparsa del 16enne.

Il Novarese piange Dario: tanti messaggi, un solo dolore

Sul territorio novarese è calata una fredda coltre di dolore e sgomento dopo la tragica scomparsa di Dario Cipullo, il giovane rugbista di 16 anni ritrovato senza vita nel Canale Cavour ad Agognate la mattina di domenica 21 dicembre. Una scomparsa che, nelle ore successive al ritrovamento, ha rapidamente superato i confini cittadini, arrivando alle cronache nazionali e suscitando cordoglio ben oltre il Novarese, in particolare nel mondo dello sport e del rugby italiano.

Come riporta il Corriere di Novara, in poche ore la notizia ha generato un’ondata di commozione e vicinanza che ha attraversato scuole, società sportive e istituzioni. Dai campi da rugby alle aule scolastiche, dalle palestre alle piazze, il dolore si è trasformato in un abbraccio collettivo.

LEGGI ANCHE: Mistero sulla tragica fine di Dario: perché il 16enne era lì?

Il mondo dello sport

A farsi subito sentire è stato il mondo dello sport, in particolare quello rugbistico, nel quale Dario era cresciuto. Il giovane giocava nella selezione Under 18 della Novega, realtà che riunisce più società del territorio, e proprio da lì si è levato un abbraccio collettivo.

La Federazione Italiana Rugby – Comitato Piemonte, con il presidente Sergio Manto e il Consiglio regionale, ha parlato di una perdita che lascia «un vuoto immenso» e ha ricordato Dario come un ragazzo capace di incarnare «i valori più autentici del rugby: rispetto, impegno, passione e senso di appartenenza».

Il cordoglio delle scuole

Dario frequentava l’Istituto tecnico industriale “Giacomo Fauser”, che ha espresso il proprio profondo cordoglio con un messaggio condiviso da dirigenza, docenti, personale e studenti, uniti nel dolore per una perdita che ha segnato l’intera comunità scolastica.

Tra le primissime reazioni istituzionali, il Comune e la Provincia di Novara hanno deciso di sospendere le iniziative natalizie previste per domenica 21 dicembre. Annullati, in segno di lutto, eventi simbolici come la calata dei Babbi Natale da Palazzo Natta e le iniziative musicali in centro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook