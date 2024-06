Il padre aziona la macchina girafieno e tira dentro il figlio. Tragedia sfiorata in un’azineda agricola, un 45enne è finito all’ospedale.

Il padre aziona la macchina girafieno e tira dentro il figlio

Pauroso incidente agricolo avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 18 giugno, a Borgomasino, centro a pochi chilometri da Crescentino. Il fatto è avvenuto durante una serie di lavori in una proprietà privata. Un uomo è stato travolto da una macchina agricola, messa in moto dal padre.

Più in particolare, secondo le prime ricostruzioni, pare che l’uomo fosse intento ad alcuni lavori di pulizia vicino al trattore, alla cui guida c’era il padre. L’uomo più anziano ha messo in moto il macchinario avviando anche il girafieno che era agganciato sulla parte posteriore. Evidentemente non si è accorto della presenza del figlio. Lo riporta Prima il Canavese.

Sta di fatto che la gamba sinistra del figlio, un 45enne, è rimasta intrappolata nel macchinario, riportando un grave trauma.

LEGGI ANCHE: Muore schiacciato dal trattore: il cane torna a casa abbaiando per richiamare i parenti

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che hanno deciso il ricovero immediato del ferito al Cto di Torino tramite trasporto con l’elicottero.

L’uomo non è in pericolo di vita, ma la situazione della gamba sinistra resta delicata. Intanto sono al lavoro gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4 per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook