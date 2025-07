Imprenditore biellese morto nell’incidente: il camion era senza revisione. Il conducente è indagato per omicidio stradale. Intanto oggi si celebra il funerale della vittima.

Si celebrano nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 luglio, alle 15 nella cattedrale di Biella i funerali di Francesco Montoro. Si tratta dell’imprenditore biellese rimasto vittima del tragico incidente stradale avvenuto venerdì scorso lungo la strada del Maghettone, nel territorio di Ponderano.

Montoro, ex presidente di Eurotrend, viaggiava a bordo della sua Volkswagen New Beetle cabrio quando si è scontrato frontalmente con un camion Iveco. L’impatto è stato fatale.

Il camionista indagato per omicidio stradale

La Procura di Biella ha aperto un’indagine: il conducente del camion, un uomo residente nel Biellese, è ora indagato per omicidio stradale. Nei giorni scorsi è stata eseguita l’autopsia sul corpo dell’imprenditore per chiarire le esatte cause del decesso.

Uno degli elementi più rilevanti emersi è che il camion coinvolto non era in regola con la revisione, particolare che potrebbe influire, più che sull’esito dell’indagine, sulle eventuali responsabilità civili e assicurative.

Le prime ricostruzioni escludono il coinvolgimento di altri veicoli: i carabinieri stanno cercando di comprendere perché l’autocarro abbia invaso la corsia opposta, causando lo scontro frontale. È già stata disposta una perizia tecnica per verificare eventuali guasti meccanici e lo stato delle dotazioni di sicurezza del mezzo pesante.

