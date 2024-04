Imprenditore e musicista muore a soli 45 anni per un malore. Il ricordo degli amici, tantissime persone lo hanno accompagnato al funerale.

Imprenditore e musicista muore a soli 45 anni per un malore

Un migliaio di persone hanno voluto esserci al funerale per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Un paese in lutto per Raffaele Catenazzo, imprenditore appassionato di musica. Residente a Borgaro Torinese, l’uomo è deceduto improvvisamente all’età di 45 anni, nella sua abitazione, stroncato da un improvviso malore. Era molto conosciuto per i suoi numerosi interessi.

Così lo ricorda l’amico Simone: «Ci conoscevamo dai tempi dell’asilo. Solare e sorridente, era impossibile dimenticare la sua risata contagiosa, per chiunque l’incontrasse. E’ cresciuto e sempre vissuto a Borgaro, benchè avesse la ditta a Torino. Infatti era molto apprezzato. Lo dimostrano le quasi mille presenze al funerale».

Imprenditore di successo

Come riportano i colleghi di Prima il Canavese, Raffaele Catenazzo era titolare della società Abc Ascensori. Una società che da quarant’anni offre progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti di sollevamento di qualsiasi tipologia.

L’azienda viene fondata dal papà Alfredo negli anni ’70 del secolo scorso, mancato solo sei anni fa. Da piccola impresa artigiana è diventata una realtà consolidata. Nel tempo libero Raffaele coltiva la passione per la musica.

La passione per la musica rock

Così ne parla l’amico Simone: «Suonavamo assieme spesso nei due locali borgaresi di mia proprietà, che sono il ristorante Il Rubino e La Luna del Viale. Abbiamo iniziato all’età 14 anni, facendo le prove con la band in cantina. Da giovani ci siamo esibiti in diversi locali, lui sempre al basso. La sua era un’autentica passione per il rock ed Elvis Presley, leggenda musicale mondiale».

