In coma dopo un malore, muore a soli 62 anni. E’ stata la madre a chiamare i soccorsi: poi il progressivo peggioramento in ospedale.

In coma dopo un malore, muore a soli 62 anni

Nadia Bessone era un’operatrice socio-sanitaria stimata e conosciuta nel basso Biellese. Aveva lavorato per molti anni nella Casa ospitaliera Nostra Signora d’Oropa a Sordevolo. E’ morta a soli 62 anni, e il funerale è stato celebrato l’altro giorno nella chiesa parrocchiale di Mongrando Curanuova.

L’inizio del dramma risale al 20 maggio, quando la donna si è sentita improvvisamente male dopo aver accompagnato la nipotina a scuola. E’ stata la mamma Luigina a chiamare subito i soccorritori del 118. La donna è stata subito portata al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano, dove è arrivata in condizioni ormai gravissime.

E’ entrata in coma e, nonostante gli sforzi dei sanitari, non ne è più uscita fino al decesso, sopraggiunto domenica scorsa.

L’addio della comunità

Oltre alla mamma Luigina, la donna ha lasciato il figlio Matteo con la moglie Roberta, le nipoti Camilla e Livia, la sorella Susy con Beppe e figli, e la zia Giuliana. La famiglia ha voluto ringraziare sull’annuncio funebre l’affezionata Federica e tutto il personale del reparto di rianimazione dell’ospedale di Ponderano.

Dopo la cerimonia funebre, il feretro è stato accompagnato al tempio crematorio di Biella. Le ceneri infine sono state deposte nel cimitero di Sala Biellese

