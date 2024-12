In fiamme una stalla, maialini morti carbonizzati. E’ accaduto nel Vercellese, intervento dei vigili del fuoco per arginare il rogo.

Va a fuoco una stalla del Vercellese che utilizzata per ricovero per suini. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 dicembre alla cascina Erbadio di Lamporo. Per cause ancora da accertare, nel primo pomeriggio le fiamme si sono sviluppate si sono sviluppate all’interno della struttura.

E’ quindi scattato l’allarme per i vigili del fuoco. Intorno alle 14 per i soccorsi sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhià, che hanno provveduto all’evacuazione degli animali, al contenimento, alla completa estinzione e alla messa in sicurezza dello scenario di intervento.

Alcuni maialini trovati morti

Purtroppo all’interno della stalla stati trovati alcuni piccoli maialini senza vita: a loro il rogo non ha dato scampo. Per fortuna invece non si segnalano persone ferite, né intossicate dai fumi. Presenti sul posto anche i carabinieri di zona e il veterinario dell’Asl per i controlli sui suini.

Partita anche una indagine per capire come si è originato e sviluppato l’incendio.

