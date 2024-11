Incendio all’ex discoteca “Due”, intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state arginate in modo che non si propagassero a tutta la struttura.

Intervento dei vigili del fuoco nella prima mattinata di oggi, domanica 3 ottobre, per un incendio che si stava sviluppando nella ex discoteca “Due” di Cigliano. Lanciato l’allarme, intorno alle 8 l’edificio in via Santa Anna è stato raggiunto da una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris.

All’arrivo sul posto, gli operatori hanno circoscritto le fiamme in modo che non si propagassero al resto della struttura. Dopo di che la zona è stata messa in sicurezza. Le cause dell’incendio sono tutt’ora in corso di accertamento. Presenti anche i carabinieri di Livorno Ferraris per i rilievi del caso e per aprire le indagini su quanto accaduto.

