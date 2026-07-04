Incendio anche sulle montagne di Premosello, Canadair ed elicotteri in azione

Proseguono anche oggi, sabato 4 luglio, le operazioni per spegnere il vasto incendio boschivo divampato sopra Premosello Chiovenda, nel Verbano Cusio Ossola. Sul posto lavorano senza sosta vigili del fuoco, volontari dell’Antincendi boschivi e mezzi aerei, impegnati a contenere il fronte del rogo sviluppatosi in località Colma, a circa 1.800 metri di quota.

L’area interessata è particolarmente difficile da raggiungere e si trova a breve distanza dal Parco nazionale della Val Grande. Proprio la conformazione del territorio rende complesse le operazioni di spegnimento e richiede il costante supporto degli elicotteri e del Canadair. Una situazione difficile che fa il paio con quella dell’alta Valsesia, dove sono ben quattro i roghi a cui si cerca di fare fronte.

Mezzi aerei in supporto delle squadre a terra

L’emergenza è iniziata nel pomeriggio di giovedì, quando le fiamme hanno interessato il versante montano. Per ore sono stati effettuati lanci d’acqua con l’elicottero del sistema antincendi boschivi regionale, mentre successivamente è entrato in servizio anche un Canadair, rifornendosi nel Lago Maggiore per contrastare l’avanzata del fuoco.

Durante la notte il presidio non è mai stato interrotto. Le squadre hanno monitorato costantemente l’evoluzione dell’incendio per evitare nuove riprese, mentre con il ritorno della luce sono ricominciati gli interventi di bonifica e contenimento.

Massima attenzione fino allo spegnimento

Le autorità mantengono alta l’attenzione sull’evoluzione del rogo. Nelle prossime ore è previsto il ritorno dei mezzi aerei per completare le operazioni e impedire che le fiamme possano estendersi ad altre porzioni di bosco.

L’obiettivo resta quello di mettere definitivamente sotto controllo l’incendio e successivamente procedere con la bonifica dell’area. Al momento non vengono segnalati danni ad abitazioni, mentre tutte le risorse disponibili continuano a operare per salvaguardare il patrimonio boschivo della zona.

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